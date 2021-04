House of the Dragon en tournage dans les Cornouailles

Le tournage de la série House of the Dragon, prequel de la populaire émission Game of Thrones, a commencé dans les Cornouailles, région maritime sise à l’extrême sud-ouest de l’Angleterre.

André Duchesne

La Presse

De loin, des photographes ont réussi à croquer quelques images des équipes au travail. On y aperçoit entre autres les comédiens Matt Smith et Emma D’Arcy qui incarnent les personnages du prince Daemon Targaryen et la princesse Rhaenyra Targaryen.

PHOTO SPLASH NEWS ABACA TIRÉE DE PARIS MATCH Masqués, acteurs et techniciens sont en route pour le tournage d’une scène.

Récemment, le diffuseur HBO a confirmé que le projet était maintenant sur les rails après une période d’incertitude. L’œuvre est inspirée du livre Fire & Blood de George R. R. Martin.

La série doit aussi mettre en vedette Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke et plusieurs autres. Sortie prévue en 2022.