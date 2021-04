Noovo continue de miser sur des humoristes pour animer ses émissions phares. Après Jay Du Temple pour Occupation double et Katherine Levac pour L’amour est dans le pré, c’est Phil Roy qui animera la version québécoise du format sud-coréen I Can See Your Voice, baptisée Qui sait chanter ?.

La Presse

L’émission de variétés, qui doit entrer en ondes à l’automne sur Noovo, met un participant au défi d’éliminer les moins bons chanteurs parmi un groupe de six inconnus, et ce, sans jamais entendre leur voix ! Le concurrent pourra compter sur les conseils judicieux d’un panel de quatre personnalités du monde artistique pour séparer le bon grain de l’ivraie.

Le jeu musical, qui sera diffusé les lundis à 21 h, est produit par la société ToRoS de Julie Snyder ; c’est d’ailleurs cette dernière qui a dévoilé l’identité du nouvel animateur à son émission La semaine des 4 Julie mercredi soir.

Le format I Can See Your Voice a été adapté dans 16 marchés à ce jour ; la version américaine a connu un succès instantané à son entrée en ondes sur Fox, en septembre dernier.