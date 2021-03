Boucar Diouf, Anaïs Favron, Édith Cochrane et Sam Breton sont les candidats chouchous des lecteurs qui ont répondu à notre appel à tous.

Dans notre numéro de lundi, nous vous posions la question suivante : qui verriez-vous dans le fauteuil de fou du roi qu’occupait Dany Turcotte à Tout le monde en parle ? Eh bien, vous avez été des centaines à répondre à notre appel à tous. Il ne s’agit évidemment pas d’un sondage scientifique, mais les résultats de ce coup de sonde méritent d’être présentés. Voici donc un aperçu de vos réponses.

D’abord Boucar

Il est « pertinent », « authentique », « inimitable ». Boucar Diouf est le candidat chouchou dans le rôle du fou du roi – avec Anaïs Favron, qui a joué le jeu dimanche dernier.

Lorsqu’il a vu l’appel à tous, mardi matin, l’humoriste et biologiste était loin de se douter qu’il remporterait les honneurs. « Celle-là, c’est une vraie surprise ! Je suis très marginal dans l’humour, c’est rare qu’on pense à moi », a confié M. Diouf en entrevue avec La Presse.

Pourtant, ils sont nombreux à avoir pensé à lui pour son humour contagieux, son empathie et son ouverture à l’autre. « Je trouve ça fantastique, c’est un grand privilège », a-t-il dit, le sourire dans la voix.

Alors ? Tenté par le poste ?

Je n’ai pas la carapace pour être fou du roi. Le dard du mépris peut percer même la carapace. Les réseaux sociaux sont violents. Boucar Diouf

Tellement qu’ils ont poussé Dany Turcotte à quitter le plateau de Tout le monde en parle, en février.

« Il faut avoir l’esprit kamikaze ! »

Lorsqu’elle a appris son départ, Édith Cochrane a éprouvé une grande empathie à son égard. Elle aussi en tête du classement, l’animatrice et comédienne ne supporterait pas, elle non plus, la pression de jouer le rôle du « fou du roi ».

« Il faut avoir l’esprit kamikaze ! », a-t-elle lancé au bout du fil. Si elle se dit « très flattée » par cette reconnaissance, elle ne compte pas quitter de sitôt son siège à l’émission Les enfants de la télé. Et c’est tant mieux pour son public, qui l’a encensée dans son rôle de coanimatrice.

« Les enfants de la télé, c’est très festif et joyeux. J’y aime beaucoup mon siège douillet », juge-t-elle. De son côté, Sam Breton, couronné de l’Olivier de l’année, s’est simplement dit « touché » par le soutien du public.

Un concept désuet

De nombreux lecteurs veulent voir l’émission « passer à autre chose ». Avec une nouvelle formule, un format en direct… et plus de fou du roi. Les raisons évoquées ? Pas de place pour les invités et trop de malaises, entre autres.

« Une question du fou du roi, ça coupe le fil, ça distrait. On perd des bons détails de l’invité avant qu’il se fasse interrompre », écrit une lectrice.

Par ailleurs, plusieurs ont souligné l’aisance de Guy A. Lepage, seul à la barre de son émission depuis quelques semaines. « Je ne pense pas qu’il a besoin d’être secondé par quelqu’un », souligne un lecteur. « Pourquoi Guy A. aurait-il besoin d’un fou du roi qui devrait sans cesse surveiller ses commentaires pour ne pas se faire crucifier sur les réseaux sociaux ? », souligne un autre.

Finalement, certains pensent que « personne ne peut remplacer Dany Turcotte ». À défaut d’un successeur à la hauteur, son siège devrait rester vacant.

Plus de diversité

Plus de femmes et de personnes issues de la diversité, c’est aussi ce qui ressort du choix du public. D’abord, une femme parce qu’« il est grand temps » et que ce serait « rafraîchissant ».

Avis que partage le producteur du rendez-vous télévisé, Guillaume Lespérance. « Ça serait vraiment bien que ce soit une femme. Cultivée, drôle, travaillante, jugement béton et qui fit avec [Guy A. Lepage] en termes d’énergie », a-t-il confié à La Presse.

Si le passage d’Anaïs Favron à l’émission, dimanche dernier, a divisé les spectateurs, plusieurs ont tout de même souligné son audace. « Elle est drôle et lumineuse. La présence d’une femme fait beaucoup de bien », pense l’un d’eux.

Des artistes et personnalités issus de la diversité ont aussi été nommés à plusieurs reprises, dont les humoristes et comédiens Richardson Zéphir et Adib Alkhalidey, ainsi que l’animateur Pierre-Yves Lord.

Comme l’écrit un lecteur : « Un représentant ou représentante de la diversité culturelle serait audacieux et visionnaire. »

Les humoristes en tête

Fidèles à eux-mêmes, les spectateurs québécois ont soif de rire. Ce n’est donc pas étonnant que les humoristes dominent le palmarès, et particulièrement la nouvelle génération avec Sam Breton, Marie-Lyne Joncas, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Louis T en tête.

L’humoriste politique Guy Nantel, le créateur des Beaux Malaises Martin Matte et l’ex des Enfants de la télé Antoine Bertrand ont tous trois récolté plusieurs mentions.

D’ailleurs, l’idée d’alterner les fous du roi a été suggérée à plusieurs reprises. « Un nouveau chaque semaine, ça donnerait du piquant ! », propose un lecteur.