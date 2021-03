Le tournage d’une autre nouvelle série télé tirée de l’univers de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, commencera en avril, a annoncé Disney+ lundi.

Josée Lapointe

La Presse

On savait déjà que la série, dont l’action se déroule dix ans après celle du film Star Wars : The Revenge of the Sith, allait mettre en vedette Ewan McGregor, qui reprend son personnage du Jedi Knight Obi-Wan Kenobi, et Hayden Christensen dans le rôle de Darth Veder.

Mais les noms de dix autres membres de la distribution, dont on remarque la grande diversité, ont aussi été annoncés lundi. Il s’agit de Moses Ingram (The Queen Gambit), Joel Edgerton (Boy Earased), Bonnie Piesse (The Vow), Kumail Nanjiani (Eternals), Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Comptom), Sung Kang (F9), Simone Kessell (Reckoning) et du réalisateur de Uncut Gems, Benny Safdie.

La série sera réalisée par Deborah Chow, et la date de diffusion n’est pas encore connue.