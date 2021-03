C’est extrêmement dur et confrontant d’assister à la descente aux enfers de l’orpheline Daphné (Marguerite Bouchard) dans Toute la vie, prise dans un cycle de violence conjugale toxique.

Hugo Dumas

La Presse

Impliquée dans des scènes très difficiles à regarder depuis un mois, Daphné s’accroche à son copain Gabriel (Mattis Savard-Verhoeven) comme à une bouée, convaincue que personne d’autre que lui ne l’aimera. C’est tordu, mais malheureusement réaliste. Un cas de syndrome de Stockholm.

PHOTO VÉRO BONCOMPAGNI, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le personnage de Daphné (Marguerite Bouchard) dans la série Toute la vie, dont l’épisode final de la saison sera diffusé ce mardi soir.

Toutes les cinq minutes, on a le goût de la sermonner, notre Daphné : Gabriel te bat, il t’a enfermée dans le coffre de sa voiture, il t’a abandonnée en pleine forêt, il t’a fait perdre ton bébé (la scène de la morgue, seigneur), qu’est-ce que tu attends pour le sacrer là, hein ?

L’intervenant Christophe (Roy Dupuis) et l’infirmière Anne (Céline Bonnier) représentent le point de vue du téléspectateur impuissant. Ils tentent d’extraire la jeune femme de cet enfer. En vain.

C’est fâchant, car les manchettes des journaux nous révèlent trop souvent l’issue de ces relations empoisonnées.

Dans l’excellente finale printanière de Toute la vie, que Radio-Canada diffuse ce mardi à 20 h, Daphné se rendra très loin pour plaire à son copain Gabriel, en prison pour 18 mois. Pauvre Daphné, attendez de voir.

PHOTO VÉRO BONCOMPAGNI, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les personnages de Christophe et Anne — interprétés par Roy Dupuis et Céline Bonnier

La rencontre entre Tina (Hélène Bourgeois Leclerc) et sa mère biologique Christine (Marie-France Marcotte), atteinte d’une forme grave de schizophrénie, ne se déroulera pas comme prévu. Le jeu de Marie-France Marcotte, qui incarne également la mère de Carolane (Ève Landry) dans M’entends-tu ?, vous soufflera. Un moment bouleversant.

S’il y avait un prix pour récompenser la série la plus améliorée, Toute la vie le récolterait sans hésitation.

Pas étonnant que le téléroman de Danielle Trottier soit au troisième rang des séries de fiction les plus populaires, après District 31 et Les beaux malaises 2.0.

Du côté de Christophe, sa famille dysfonctionnelle, abonnée aux surdoses et à la violence sexuelle, continue de se déchirer. La dernière séquence de l’épisode laisse un membre du clan L’Allier dans une fâcheuse posture.

Quant à Tina, elle remet sa démission de Marie-Labrecque, comme prévu. Reviendra-t-elle pour la rentrée de septembre ? Mystère. Vous assisterez au départ de personnages pivots de la série, et un ancien visage fera une courte apparition surprise pour boucler une belle intrigue.

Si des élèves partent, d’autres les remplacent, comme le touchant Derek (Henri Picard), papa itinérant du bébé qu’il transporte dans un sac de voyage. Son histoire se poursuivra la saison prochaine, me dit-on.

Guillaume superstar

Le public a protégé Guillaume Lafond de l’élimination pour la deuxième fois à Star Académie dimanche soir. C’est un excellent indice des chances du chanteur country de 25 ans de progresser jusqu’en finale, où il croisera le fer avec Jacob Roberge, probablement l’artiste le plus complet de la cohorte de 2021.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR TVA PUBLICATIONS Guillaume Lafond

Mais revenons à Guillaume Lafond, le chouchou des fans. Le country fonctionne très fort au Québec, même s’il ne tourne à peu près jamais sur les grosses stations de radio commerciales. C’est le phénomène Yoan Garneau, prise deux. Un beau bonhomme, guitare en bandoulière, qui chante le whisky et les pick-ups (je caricature, bien sûr).

Guillaume n’a pas offert la meilleure prestation de la soirée avec sa reprise de The Scientist, de Coldplay, façon Willie Nelson. Il poussait sa voix dans les portions rauques et ça frôlait l’abus d’éraillement.

Maëva Grelet (Without You, de Mariah Carey) et Zara Sargsyan (Wake Me Up, d’Avicii, au piano) ont été plus épatantes. Les profs ont sauvé Maëva et c’est l’adolescente Zara, 16 ans, qui a plié bagage.

Ce gala de variétés a été costaud, rythmé et presque uniquement en français pour contrebalancer les choix des trois candidats en danger, qui ont tous opté pour l’anglais afin de défendre leur place à Waterloo. À force de le marteler, le message francophile de Lara Fabian finira par s’incruster dans la tête des académiciens.

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TVA PUBLICATIONS Les candidats de Star Académie lors de l’une de leurs prestations dimanche soir

À ce sujet, le numéro disco endiablé, qui mélangeait du Claude François, du Rita Mitsouko et du France Gall, a prouvé que le français groovait tout autant que l’anglais.

Le pot-pourri consacré à Mario Pelchat, en super forme, a permis à Jacob Roberge de briller sur Je n’t’aime plus. Lunou Zucchini a été solide sur Plus haut que moi et Voyager sans toi. Elle aussi accumule des points de semaine en semaine. Sur Aime-moi encore, de Roxane Bruneau, Lunou a été impeccable. Un bulletin de mi-session parfait.

En revanche, Queenie n’a pas connu son meilleur gala. C’était difficile pour elle pendant Ella, elle l’a, entre autres.

Tristesse, Pepe Munoz a fait sa dernière apparition dimanche. Gros coup de cœur pour son énergie, sa bonne humeur et sa pertinence. Allez revoir son passage à Ça finit bien la semaine de vendredi dernier. Vous allez beaucoup rigoler.

En terminant, la personne chargée d’appuyer sur le bouton pour déclencher les applaudissements préenregistrés avait clairement bu trop de café, bonyenne, on se calme. Comme le disait Serge Thériault dans le film-culte de Ding et Dong : « Pour moi, y’ont mis un sucre de trop ».