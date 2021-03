L’animatrice et actrice Maripier Morin

En plus de son premier rôle dans le film Arlette ! de Mariloup Wolfe et sa participation à la série La faille 2 du Club illico, Maripier Morin planche présentement sur la deuxième saison de sa série documentaire immersive Mais pourquoi ?, destinée à la chaîne Z de Bell Média.

Hugo Dumas

La Presse

Le collègue Patrick Lagacé l’a révélé mercredi après-midi dans son émission Le Québec maintenant sur les ondes 98,5 FM. Le retour de Maripier est bel et bien amorcé.

Les tournages de Mais pourquoi ? se dérouleront au printemps et à l’été, pour une diffusion possible à l’automne. Un des épisodes portera sur la performance dans le travail et la façon de se relever après un échec vécu dans l’œil du public.

Évidemment que Maripier Morin reviendra sur la dénonciation de Safia Nolin, qui a été au cœur d’une deuxième vague de #moiaussi l’été dernier. L’animatrice et actrice n’a pas encore accordé d’entrevue depuis son retrait des médias.

Dans la première saison de Mais pourquoi ?, Maripier Morin a abordé les thèmes de l’argent, de la nudité, du fitness, de la religion et du monde des jeux vidéo. Le tournage de la deuxième saison de Mais pourquoi ? avait été annulé en juillet 2020 après les révélations de Safia Nolin sur Instagram. L’auteure-compositrice-interprète y affirmait avoir été mordue à la cuisse par l’animatrice, en plus d’avoir encaissé des remarques racistes.