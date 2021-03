Depuis plus d’un an, les fans s’inquiètent du sort de l’une des trois héroïnes de M’entends-tu ? : Carolane (Ève Landry) survivra-t-elle à l’attaque vicieuse de son ex-copain Keven (Victor Andres Trelles Turgeon), en proie à une énième crise de violence conjugale ?

Hugo Dumas

La Presse

Cette scène épouvantable, qui a clos la deuxième saison de cette excellente série de Télé-Québec, envoyait la douce Carolane à l’hôpital, inconsciente, ramenée dans l’enfer de sa relation ultra-toxique dont elle venait à peine de s’extraire.

Quel retournement cruel. Et quel être minable et lâche que ce Keven. C’est pas mêlant, on aurait le goût de traverser l’écran pour lui foutre la raclée de sa vie. Voilà qui confirme à quel point l’écriture de Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert est efficace et réaliste, autant dans les moments dramatiques que comiques.

PHOTO FOURNIE PART TÉLÉ-QUÉBEC Mélissa Bédard et Florence Longpré dans M’entends-tu ?

J’a-do-re M’entends-tu ?, qui dose parfaitement le lourd et le léger. J’ai vu lundi les deux premiers épisodes de la troisième et ultime saison, qui reprend les ondes de Télé-Québec le mardi 23 mars à 21 h avec un programme double. Deux demi-heures joueront également le 30 mars à 21 h, libérez de l’espace sur vos enregistreurs.

Donc, l’avenir de Carolane. Sans rien divulgâcher, sachez que vous connaîtrez le dénouement de cette intrigue dans les premières minutes de l’épisode d’ouverture, grâce à un saut dans le temps et à des retours dans le passé. Rien d’autre sur Carolane ne sortira ici.

Si le premier chapitre a été rigolo et le deuxième, plus sombre, le troisième se situera à mi-chemin entre les deux. C’est à cet endroit précis que M’entends-tu ? excelle. Le personnage d’Ada (Florence Longpré) incarne à lui seul cette polarité, capable d’exploser de colère et de roter au micro dans la même scène, sans que ça n’affecte la crédibilité du récit.

Loyale, cruelle, rigolote et intempestive, Ada demeure ma préférée. Sa relation avec Nassim (Mehdi Bousaidan) bat de l’aile. Sa relation avec l’alcool devient malsaine. Et sa relation avec sa mère inadéquate, Bianca (Isabelle Brouillette), ne s’arrange pas.

Ada avance d’un pas, puis recule de trois, ce qui nous choque, maudit. En même temps, sa pétulance, son rire communicatif et ses niaiseries nous rendent Ada si sympathique. Un superbe personnage « attachiant ».

PHOTO TÉLÉ-QUÉBEC Mélissa Bédard reprend le rôle de Fabiola.

Fabiola (Mélissa Bédard) fréquente toujours son petit chanteur de chorale, Léon (Marc St-Martin). Préposée aux bénéficiaires, Fabiola nous entraîne sur son lieu de travail, ce qui débouche sur des séquences émouvantes.

La colocataire d’Ada, la psychorigide Karine (Pascale Renaud-Hébert, la coscénariste), amatrice de Ficello et de jeux vidéo, occupera plus de temps d’antenne. La dynamique entre ces deux femmes est, comment dire, complexe et jamais ennuyeuse.

La musique reste bien présente dans M’entends-tu ? 3. La version acoustique de Clumsy d’Our Lady Peace dans le premier épisode est magnifique. Vous entendrez aussi Je t’aime de Lara Fabian, Provocante de Marjo de même que Pleurs dans la pluie de Mario Pelchat.

Conçue comme une trilogie, M’entends-tu ? ne comportera pas de quatrième saison, hélas ! C’est triste pour nous, les fans. Mais la fin, elle, ne sera pas triste, assure Florence Longpré en entrevue.

L’actrice et auteure précise : « On finit sur quelque chose de très inattendu, mais qui ouvre sur beaucoup d’espoir. On sait que les filles s’en sortiront. »

Le projet de dépeindre des personnes marginalisées évoluant dans un milieu très pauvre aurait pu virer à la caricature. L’approche pleine d’humanité adoptée par les deux créatrices de M’entends-tu ? leur a cependant évité de tomber dans le piège du misérabilisme.

Oui, les protagonistes ont eu des enfances poquées. Mais la force de leur amitié les extirpe, petit à petit, des modèles déficients qu’elles ne souhaitent plus reproduire. C’est très beau, tout ça.

Si vous ne connaissez pas du tout cette poignante émission, qui oscille entre l’ombre et la lumière, sachez que Club illico, Netflix, Tou.TV, ainsi que l’application et le site web de Télé-Québec proposent les deux premières saisons. Bon rattrapage !

Le chiffrier dominical

Affichant 1 191 000 téléspectateurs la semaine dernière, le gala de Star Académie de dimanche soir a légèrement pris du mieux pour atteindre 1 277 000 curieux, ce qui le place au sommet du palmarès dominical. Vlog, qui précède le télé-crochet de TVA, profite de son effet élévateur avec 951 000 fans à l’écoute. Tout le monde en parle tire bien son épingle du jeu avec ses 919 000 fidèles.

Et avec la grosse trahison qui déchirait la maison depuis quelques jours, j’aurais gagé que les cotes d’écoute de Big Brother Célébrités allaient grimper en flèche. Mais non. La téléréalité de Noovo a été suivie par 564 000 adeptes, soit moins que La poule aux œufs d’or (628 000), qui a servi une meilleure omelette du patron, faut croire !