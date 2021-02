Le documentaire Framing Britney Spears du New York Times sera disponible sur le service de diffusion en continu Crave dès vendredi au Canada.

La Presse

Le long métrage documentaire de la chaîne FX, produit en partenariat avec le quotidien New York Times, sonde le récit médiatique autour de la vie de la chanteuse révélée à son adolescence d’abord sur la chaîne jeunesse Disney Channel avant que des tubes comme Baby One More Time ne la propulsent vers le statut de superstar.

Le film met l’accent sur le rôle des paparazzis et de la presse à scandale au début des années 2000 dans la chute de la chanteuse dont l’image a longtemps été celle d’une princesse blonde, ingénue, au succès retentissant, et dont les déboires ont apporté une certaine réjouissance au grand public à l’époque.

Avec l’Agence France-Presse