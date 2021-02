(Los Angeles) Une série documentaire examinant la relation tumultueuse entre Woody Allen et Mia Farrow ainsi que les allégations de leur fille contre le cinéaste sera diffusée sur HBO.

Associated Press

Allen v. Farrow présentera l’histoire d’amour entre le réalisateur et l’actrice, les allégations de leur fille Dylan Farrow qui dit avoir été agressée dans son enfance et la relation de Woody Allen avec la fille adulte de Mia Farrow, Soon-Yi, aujourd’hui sa femme.

Le documentaire explorera « l’histoire privée » à travers des entretiens avec Mia, Dylan et Ronan Farrow et des enquêteurs. Des documents judiciaires seront examinés et le film présentera aussi du matériel inédit, a indiqué la chaîne.

Des experts du cinéma discuteront de l’œuvre de Woody Allen et de sa réévaluation à la lumière de sa vie personnelle.

Un représentant d’Allen n’avait pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue.

Woody Allen nie avoir agressé sexuellement Dylan. Dans ses mémoires publiés en 2020, il écrivait qu’il ne lui avait jamais rien fait pouvant être interprété à tort comme de la maltraitance. Pour lui, ce sont des mensonges inventés du début à la fin.

Deux enquêtes distinctes ont été menées dans les années 1990 et Woody Allen n’a pas été inculpé. Dylan Farrow soutient avoir maltraitée. Ses allégations ont été bien accueillies à l’ère du #moiaussi.

Allen v. Farrow, des cinéastes Kirby Dick, Amy Ziering et Amy Herdy, sera diffusé hebdomadairement à compter du 21 février sur HBO.

Kirk Dick et Amy Ziering ont également réalisé le documentaire de 2020 On the Record, qui détaille les allégations d’inconduite sexuelle et d’agression contre le cofondateur de Def Jam, Russell Simmons. Celui-ci nie ces allégations.