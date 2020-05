Hugo Dumas Chronique

Si on savait à propos de Si on s’aimait

C’était samedi dernier, sur la page Facebook de l’émission Si on s’aimait. Sous la vidéo des adieux entre la solitaire Jennifer et le fusionnel Mike, des commentaires très francs s’empilaient et dévoilaient des éléments moins glorieux de cette populaire « expérience » télévisuelle.