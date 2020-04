Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

Alexandre Vigneault

La Presse

Émilie Côté

La Presse

Lulu femme nue sur telequebec.tv

Karin Viard incarne Lulu, une femme qui, après un entretien d’embauche raté, décide de ne pas rentrer à la maison retrouver son mari, ses enfants et son ennui. On pourrait dire que ce geste improvisé mènera au premier jour du reste de sa vie… La réalisatrice Solveig Anspach adapte ici une touchante bande dessinée d’Étienne Davodeau (aussi auteur de l’album Les ignorants) où il est question de cette vie qui nous file entre les doigts sans qu’on sache trop comment et des moments de bonheur qu’on peut retrouver quand on fait un pas de côté. Ici, contrairement à la BD, l’histoire passe par le regard de Lulu et non par celui de ses amis, qui peinent à comprendre ces petites vacances existentielles qu’elle s’accorde sans préavis.

Dès maintenant et jusqu’au 7 avril.

Paul à Québec sur Ici Radio-Canada

Paul, de Michel Rabagliati, est l’une des séries BD préférées des Québécois depuis des années. Petit à petit, il y retrace sa vie et celle de gens qui l’entourent, avec un humour parfois joliment nono et toujours avec une grande sensibilité. Paul à Québec, film adapté du livre du même nom, n’est pas une banale virée dans la Vieille Capitale, c’est un tournant dans la vie de Paul : son beau-père se meurt d’un cancer. La nouvelle bouleverse la famille, mais comme c’est souvent le cas dans les moments difficiles, elle donne aussi l’occasion aux uns et autres de se serrer les coudes et de partager des moments de tendresse. Une histoire à ranger parmi celles qui, malgré la tristesse, font du bien.

Vendredi, 20 h.

Tribal sur TV5

Il y a des aventuriers qui cherchent à conquérir des territoires hostiles. Ce qui passionne Guillaume Dulude, qui est docteur en neuropsychologie, ce sont les rencontres humaines. Son territoire d’exploration, ce sont les coins reculés de la planète où vivent des tribus nomades. La série Tribal le suit dans ses pérégrinations au cours desquelles il tente d’entrer en contact avec des gens dont on connaît peu la culture et dont il ne connaît pas la langue. Dans le premier épisode, il va à la rencontre d’une des dernières populations de chasseurs-cueilleurs de la planète, les Hadzabés, de la Tanzanie. Avec les moyens du bord et toutes ses habiletés en relations humaines, il aborde des gens qui ne l’attendent pas et tente de se faire accepter pendant quelques jours. Ce n’est pas sans danger : en plus de l’hostilité potentielle des gens qu’il aborde, il doit composer avec les périls de la nature et, ici, une grave allergie.

Dès vendredi, 21 h.

Outlander sur W Network

Alors que Tou.tv Extra présente la quatrième saison de la série Outlander, la chaîne W Network diffuse actuellement au Canada les épisodes tout frais du cinquième volet des aventures de Jamie (Sam Heugan) et Claire (Catriona Balfe) adaptées de la série à succès Le chardon et le tartan de Diana Gabaldon. L’idée maîtresse ? Claire Randall, une infirmière mariée vivant en 1945, se retrouve mystérieusement projetée en Écosse deux siècles plus tôt, au milieu d’un sanglant conflit entre les clans des Highlands et la couronne britannique, mais aussi dans les bras du valeureux Jamie Fraser. Ce conflit est terminé depuis longtemps au moment de la cinquième saison. Claire et Jamie, après avoir affronté et surmonté maints périls, se retrouvent dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession… toujours impliqués malgré eux dans des imbroglios politiques qui menacent la quiétude à laquelle ils aspirent. La série allie avec doigté romance et histoire avec un grand H et est portée par un tandem d’interprètes particulièrement convaincant.

Mercredi, 21 h.

Feel Good sur Netflix

En ligne depuis peu, la première saison de la série britannique Feel Good (Épicurienne en version française) est bien de son époque et elle a tout pour plaire aux jeunes adultes avec sa thématique reliée aux genres et à l’identité sexuelle. Elle met en vedette une humoriste nouvellement sobre, Mae Martin, dont la nouvelle copine, Georgina, n’a eu que des relations hétérosexuelles dans le passé. Tout cela amènera son lot de secrets et de conflits générationnels. Soulignons que Lisa Kudrow (Phoebe dans Friends) fait partie de la distribution. Elle incarne la mère de Mae Martin qui, elle, est interprétée par la monologuiste canadienne du même nom. Mae Martin incarne quant à elle son propre personnage (elle est une ex-toxicomane queer), avec une bonne dose de fiction, bien entendu !

Accessible dès maintenant.