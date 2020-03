Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

Nathalie Collard

La Presse

HBO/Crave: My Brilliant Friend : The Story of a New Name

La deuxième saison de My Brilliant Friend, l’adaptation télé des romans de Elena Ferrante, vient tout juste de débuter sur HBO. Nous sommes dans les années 1960, on retrouve les deux copines qui ont 16 ans. Elles ont emprunté des chemins différents: la première s’est mariée et découvre que son mari n’est pas celui qu’elle croyait. La seconde poursuit ses études, et son émancipation, à Pise. Malgré tout, leur amitié traverse les épreuves. Comme pour la première saison, la série a été tournée en Italie, principalement dans la région de Naples. Dégustons chaque épisode car dieu sait quand on pourra voir la suite. Pour ceux qui ne l’auraient pas vue, la première saison est toujours disponible. Crave a annoncé lundi dernier qu’il débrouillait ses ondes pour une période d’un mois mais il faut l’abonnement Crave + Films de HBO pour pouvoir visionner cette série.

Les lundis à 22 h.

Ici Télé : Les chefs ! — L’impact

Avant de lancer officiellement la saison, question de nous mettre en appétit, on nous présente une émission spéciale dans laquelle les deux coanimateurs, Élyse Marquis et le chef Daniel Vézina, reviennent sur les 10 ans de cette compétition télévisée et son impact sur la vie des apprentis-chefs. On pourra entendre des témoignages d’anciens participants ainsi que des entrevues avec les juges, piliers de l’émission.

Lundi 30 mars, 20 h.

Sur Netflix : Ozark

Marty et Wendy Byrde s’apprêtent à ouvrir leur casino, le Missouri Belle, une magnifique façade pour leurs opérations de blanchiment d’argent. La saison 3 promet des affrontements de taille au sein du couple interprété par Jason Bateman, également créateur de la série, et la sublime Laura Linney. Le personnage de Wendy, un peu comme Huguette dans C’est comme ça que je t’aime, prend goût à la criminalité, ce qui déstabilise complètement son mari. Attention, thérapie de couple en vue.

Dès le vendredi 27 mars.

Tou.TV Extra : L’effet secondaire, saison 2

PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA Les jeunes de L’effet secondaire, saison 2

Magie de la fiction, l’école n’est pas fermée pour Anouk, Marco, Fanny, Alex, Safa, Emma et Ahmed. On les retrouve pour la deuxième saison dans laquelle on les suit dans leur quotidien d’élèves. Les grandes amitiés, les histoires d’amour, les disputes, les affrontements… La vie en montagne russe, c’est ce qui caractérise l’adolescence et cette série le rend bien. À défaut d’aller à l’école, les jeunes pourront vivre toutes ces émotions par procuration…

Dès le mardi 31 mars.

YouTube : Coachella : 20 years in the desert

À défaut de se rendre à Coachella (ou à tout autre festival, d’ailleurs), on peut se rabattre sur ce documentaire produit exclusivement pour YouTube et qui raconte les dessous de ce célèbre festival. Le Coachella Valley Music and Arts Festival (c’est son vrai nom) a lieu chaque année dans le désert de la Californie et réunit les grands noms de la musique. Le documentaire nous présentera les coulisses de l’évènement, des entrevues ainsi que des extraits de performances de grands noms de la musique comme Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Rage Against The Machine, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck et Radiohead.

Dès le mardi 31 mars.