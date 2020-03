Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Valérie Simard

La Presse

Sur Hulu

Hillary

Présentée en première au festival de Sundance en janvier dernier et plus récemment à la Berlinale, la série documentaire Hillary, une production originale de la plateforme Hulu, prend l’affiche cette semaine. Réalisée par Nanette Burstein, la série de quatre épisodes retrace le parcours d’Hillary Clinton, de ses études universitaires à sa campagne présidentielle en 2016, au moyen d’entrevues avec la protagoniste, son, mari Bill Clinton, et sa fille, Chelsea, d’anciens amis, collègues politiciens et employés de campagne. La réalisatrice se porte à la défense d’Hillary Clinton, mais demande aussi pourquoi les États-Unis n’ont toujours pas eu de femme à leur tête. Le documentaire a reçu un accueil plutôt divisé des critiques, mais y a-t-il un sujet à propos des Clinton qui ne suscite pas le débat ?

Dès vendredi

Sur Apple TV+

Amazing Stories (v.f. Histoires fantastiques)

Bande-annonce de la série Amazing Stories

Amazing Stories est une série fantastique créée par Steven Spielberg et diffusée sur les ondes de NBC pendant seulement deux saisons, de 1985 à 1987. Apple TV+, avec Spielberg comme producteur, fait revivre cette série qui, comme The Twilight Zone ou Black Mirror, met en scène des récits et des personnages différents d’un épisode à l’autre. Plusieurs réalisateurs se relaient aussi derrière la caméra, dont Mark Mylod (Game of Thrones), Susanna Fogel (Booksmart) et Chris Long (The Mentalist). La bande-annonce laisse présager une grande variété d’histoires mêlant science-fiction, fantastique et horreur, dont celle d’un grand-père devenu superhéros. Cinq des dix épisodes de la première saison seront offerts le 6 mars. Les autres devraient être mis en ligne à raison d’un par semaine.

Dès vendredi

Sur iTunes et VOD

1917

Bande-annonce du film 1917

Ce n’est pas parce qu’il a mordu la poussière aux Oscars face à un Parasite trop puissant que 1917 ne vaut pas la peine d’être vu. Favori dans la course, le film de Sam Mendes a tout de même remporté trois statuettes et reçu des critiques élogieuses, dont celle de notre collègue André Duchesne qui lui a attribué une rare cote de quatre étoiles et demie. Campé dans le nord de la France en 1917, le film raconte l’histoire de deux soldats britanniques, Blake (Dean-Charles Chapman) et Schofield (George MacKay), chargés d’une mission a priori impossible. Dans une course contre la montre, ils doivent traverser une partie des lignes allemandes pour dire à un autre bataillon de ne pas attaquer l’ennemi. Sans quoi, des centaines de soldats, dont le frère de Blake, seront tués. Dans une volonté d’immerger les spectateurs dans l’action, le réalisateur a conçu son film comme un unique plan-séquence. Un défi technique qui porte ses fruits.

Dès mardi

Sur ICI TÉLÉ, ICI ARTV et Canal Savoir

Place aux femmes

PHOTO FOURNIE PAR ICI ARTV Madame revient de loin de Sylvie Dumontier et de Chantal Lamarre

La Journée internationale des femmes sera soulignée sur plusieurs chaînes télévisées au cours des prochains jours. D’abord, ICI Télé diffusera, jeudi soir à 21 h, Ces femmes qu’on tue, une émission spéciale sur la violence faite aux femmes, animée par Céline Galipeau. Le dimanche 8 mars, le Canal Savoir consacrera une grande partie de sa programmation aux enjeux féministes avec la diffusion en rafale de la série 50 ans d’avancées des femmes, de la Commission Bird à #metoo et la présentation de tables rondes animées par la journaliste Noémi Mercier. Le lundi 9 mars à 20 h 30, ICI ARTV proposera le documentaire Madame revient de loin dans lequel Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier posent un regard humoristique sur les stéréotypes féminins de l’ère moderne. Il sera suivi à 21 h 30 de Margaret Atwood, écrivaine, un documentaire sur la célèbre auteure canadienne que les réalisateurs ont suivi pendant huit mois, dans des conférences autour du monde et sur le plateau de tournage de The Handmaid’s Tale (La servante écarlate).

Sur Historia

Au pic et à la pelle

Bande-annonce de la série Au pic et à la pelle

Les passionnés d’histoire se régaleront de cette nouvelle série réalité de la chaîne Historia dans laquelle on accompagne plusieurs groupes d’archéologues dans leurs fouilles du sous-sol québécois. Leurs aventures ne sont pas aussi mouvementées et incongrues que celles du célèbre Indiana Jones, mais on assiste néanmoins, dès le premier épisode, à la découverte d’un vestige de la première palissade en bois de Montréal, dressée il y a 300 ans. Au fil des semaines, l’émission amènera les téléspectateurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean où des éclats de pierre préhistoriques ont été trouvés, à New Carlisle en Gaspésie, au sommet du mont Saint-Grégoire et dans le Vieux-Québec. Les archéologues retrouveront-ils la tombe de Champlain ?

