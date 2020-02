Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Marissa Groguhé

La Presse

Sur Véro.tv / Ici Tou.tv

Louis-Jean Cormier : retrouver son X

À la suite de ses deux albums solos, Louis-Jean Cormier décide de mettre sa carrière sur pause. Le musicien veut alors prendre du recul, se ressourcer. Deux ans plus tard, l’appel du troisième album le ramène au bercail. À la veille de la sortie de cet opus, Quand la nuit tombe, prévue en mars, la section Véro.tv d’ICI Tou.tv dévoile une nouvelle série documentaire qui retrace la création du disque. Louis-Jean Cormier a donné un accès privilégié aux caméras du réalisateur Alexandre Doucet, qui l’ont suivi en résidence d’écriture à Los Angeles, en spectacle en France, en studio à Montréal, seul dans sa création et en communion avec ses musiciens, mais aussi en réflexion avec d’autres auteurs…

Les deux premiers épisodes sont offerts à compter du jeudi 27 février, puis tous les jeudis

Sur Crave

IMAGE FOURNIE PAR CRAVE Léa Stréliski dans 2 minutes pour être drôle

2 minutes pour être drôle

Crave propose une nouvelle émission originale, 2 minutes pour être drôle, dans laquelle des humoristes de la relève ont l’occasion de faire valoir leur talent en se présentant devant une salle bondée. Ils ont chacun droit à deux performances de deux minutes pour faire rire leur public. Ces sprints humoristiques ne laissent aucune deuxième chance aux aspirants humoristes, qui doivent se démarquer à l’aide de très brefs numéros. Avec Dominique de Maupeou, Léa Stréliski, Pierre-Olivier Forget, Sinem Kara, William Bernaquez, Dhanaé Audet-Beaulieu, Mikaël Dallaire, Marylène Gendron, Richardson Zéphir, Charles Deschamps, Audrey-Anne Dugas, François Tousignant, Daphné Létourneau, Colin Boudrias et Jessy Sheehy.

Dès le 6 mars

Sur Ici Tou.tv Extra

IMAGE FOURNIE PAR ICI TOU.TV La série Projet 2000

Projet 2000

L’humoriste Julien Lacroix s’est associé à Olivier Thivierge et Louis Morissette pour créer la série Projet 2000. La prémisse est simple : en juin 1999, un incident dramatique et la menace imminente du mythique bogue de l’an 2000 poussent une bande d’amis à réaliser en un été les accomplissements d’une vie. La quête de leurs objectifs (devenir millionnaire, avocate, célèbre…) les plongera dans un sentiment d’urgence qui pourrait fragiliser leur amitié. Julien Lacroix tient la tête d’affiche dans le rôle de Vincent, entouré de Julianne Côté, Catherine Brunet et Mehdi Bousaidan. La musique, les coupes de cheveux, les accoutrements, les expressions : Projet 2000, ni tout à fait humoristique, ni tout à fait dramatique, nous replonge dans cette période si particulière du virage à l’an 2000.

Dès maintenant

Vrak

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Transplanté

Une nouvelle série médicale arrive sur Vrak cette semaine. Transplanté est une collaboration entre des producteurs québécois (Sphère Média Plus et Bell) et canadien anglais (NBC Universal International Studios). L’acteur canadien Hamza Haq y interprète le rôle d’un médecin réfugié syrien, Bash, dont l’acte héroïque lors d’un accident lui permettra de rejoindre l’équipe médicale d’un des meilleurs hôpitaux de Toronto, le York Memorial. La série met également en vedette l’actrice québécoise Laurence Leboeuf. Vrak poursuit sa cure de vieillissement, proposant ainsi une nouvelle série adressée aux jeunes adultes. La version traduite en français des 13 épisodes sera offerte en même temps que la version originale, diffusée sur CTV.

Le mercredi, à 22 h

Sur Netflix

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Jerry Maguire

Il n’a rien d’une nouveauté, pourtant, l’arrivée de ce film de 1996 sur Netflix devrait faire plaisir à plusieurs abonnés de la plateforme. Petit rappel (ou petite introduction) : Jerry Maguire, de Cameron Crowe, relate l’histoire d’un agent sportif (Tom Cruise) à qui tout réussit. Mais le succès ne le comble pas. Une lettre dans laquelle il raconte ses ambitions provoque son licenciement et un soulèvement général contre lui. L’homme se rendra alors compte de qui sont ses vrais alliés. Entre la comédie romantique et le drame sportif, Jerry Maguire a valu un Golden Globe à Tom Cruise et un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Cuba Gooding Jr.

Dès maintenant