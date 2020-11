Marc Cassivi Chronique

The Crown

Faut-il être plus anglican que la reine ?

Un souci maniaque du détail semble avoir guidé le département des costumes pour la quatrième saison de la série The Crown. Les observateurs les plus aguerris ont remarqué à quel point les tenues colorées de la comédienne Emma Corrin dans la série de Netflix sont identiques à celles portées par Lady Diana dans les années 80. Jusqu’à la taille des épaulettes de ses vestons et au décolleté de sa robe fourreau à paillettes (j’ai fait mes recherches).