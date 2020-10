En studio et Bijoux de famille, deux nouveautés à TVA

(Montréal) Le concept est prometteur : des gens du public souhaitent interpréter une chanson significative à un être cher. Un coach et quelques complices ouvrent alors la porte d’un studio professionnel afin que la chanson choisie y soit enregistrée.

Josée Larivée

La Presse Canadienne

Quand le coach s’appelle Marc Dupré et que ses acolytes se nomment Fred St-Gelais, Éloi Painchaud, Les Twenty-Nines, Alex McMahon et Simon Leclerc, ça promet d’être un succès.

On ajoute au concept le fait que le chanteur vient porter un message fort à un membre de sa famille ou à un être cher, et on sait qu’on vivra des moments de grande intensité.

En plus d’y découvrir, comme à La voix, des talents insoupçonnés. Marc Dupré et son équipe ouvrent donc les portes de leur studio dans En studio dès le dimanche 25 octobre à 19 h sur les ondes de TVA. Ça va vibrer !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TVA Bijoux de famille

S’ensuit Bijoux de famille, un tout nouveau concept où Charles Lafortune continue d’habiter nos dimanches. L’animateur chouchou n’aura déposé son micro que le temps de changer de ton — et de veston — puisqu’il est de retour dans une formule beaucoup plus décontractée.

Parfait mélange des genres, cette émission réunit chaque semaine trois personnalités connues du public, souvent des humoristes, les invitant à livrer leur performance dans une ambiance de comedy club. Les tournages ont eu lieu l’été dernier, devant public, sur la terrasse du St-Sulpice, dans le Vieux-Montréal.

Pour la première, Marie-Soleil Dion, Sam Breton et Stéphane Bellavance y vont de « stand-ups » dont les thèmes sont inspirés d’anecdotes personnelles sur leur propre famille. Et qui dit famille, dit confidence et discussion.

Le sujet abordé par chaque invité est donc prétexte à des discussions de salon parfois fort animées, comme le nombre d’heures permis devant les écrans, la tolérance et la discipline, la place des animaux de compagnie au sein de la famille et les questions qui viennent avec le fait d’élever un enfant différent.

Ça fait du bien de voir Charles Lafortune reprendre un peu plus de place. Tout de suite après En studio, dès 20 h, sur les ondes de TVA.