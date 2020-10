Irlande Côté et Muriel Dutil dans Claire et les vieux

La série Claire et les vieux a remporté mercredi le prix de la meilleure série courte Télécâble SAT Hebdo à Canneseries. Il s’agit de la seule des trois séries canadiennes en lice à avoir été primée lors de cette édition 2020 particulière. « Canneseries, c’est le festival le plus suivi, le plus prestigieux et celui avec le plus de visibilité au monde. C’est vraiment une reconnaissance et un gain de crédibilité incroyable pour nous de remporter ce prix », a réagi le producteur Patrick Bilodeau, d’UGO Média.

Marie-Ève Lambert

La Voix de l’Est

Le grand prix est allé à la série argentine Broder. Claire et les vieux suit le parcours de Claire (Irlande Côté), une jeune fille de 9 ans qui se voit contrainte d’aller vivre dans une résidence pour personnes âgées avec sa grand-mère (Muriel Dutil) à la suite d’une surdose de sa mère toxicomane. La série est diffusée sur TV5Unis depuis la mi-juin et elle sera diffusée sur Tou.tv à l’hiver 2021.