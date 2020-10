Un prix à Cannes pour Claire et les vieux

La série Claire et les vieux a remporté mercredi le prix de la meilleure série courte Télécâble SAT Hebdo à Canneseries. Il s’agit de la seule des trois séries canadiennes en lice à avoir été primée lors de cette édition 2020 particulière. « Canneseries, c’est le festival le plus suivi, le plus prestigieux et celui avec le plus de visibilité au monde. C’est vraiment une reconnaissance et un gain de crédibilité incroyable pour nous de remporter ce prix », a réagi le producteur Patrick Bilodeau, d’UGO Média.