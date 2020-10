Désormais, en plus de les écouter, le public pourra épier les conversations intimes à table de leurs personnalités préférées. En effet, dès le 28 novembre, l’émission de radio L’autre midi à la table d’à côté, créée et réalisée par Francis Legault, se transportera à la télévision.

Luc Boulanger

La Presse

La direction de Radio-Canada a annoncé mardi matin que ce concept radiophonique à succès, lancé en 2005, sera désormais diffusé sur Ici Télé, le samedi à 19 h. Quatre rencontres de 60 minutes sont déjà prévues avec autant de captivants duos : Guylaine Tremblay et Mike Ward ; Louis-José Houde et David Goudreault ; David Saint-Jacques et Jean-René Dufort ; puis Kim Thúy et Sonia Benezra.

Pour le réalisateur Francis Legault, L’autre midi à la table d’à côté, « c’est avant tout le plaisir coupable auquel on s’est tous déjà adonnés : épier la conversation de nos voisins de table, surtout lorsqu’ils sont connus. Plus qu’une simple captation, le format télé se veut aussi puissant que la version radio pour traduire en images le sentiment de “voyeurisme respectueux” dont les auditeurs raffolent depuis tant d’années. Je veux que les téléspectateurs sentent qu’ils sont à la table avec les invités et qu’ils sont les témoins privilégiés d’un moment vrai, unique et rare, d’un moment volé. »

On pourra aussi entendre ces quatre rendez-vous sur les ondes d’Ici Première durant le temps des Fêtes.