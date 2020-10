Après Pour Sarah, au tour de Fugueuse de connaître une deuxième vie en France, alors que débutait lundi le tournage de cette adaptation pour la chaîne TF1.

Richard Therrien

Le Soleil

Autour de la jeune actrice Romane Jolly, qui jouera le rôle de Fanny, apparaissent de grands noms comme Sylvie Testud (la mère), Fanny Cottençon et Julie Depardieu (la mère de Camille). Les Français en feront six épisodes de 52 minutes, alors que TVA avait présenté 10 épisodes pour la première saison à l’hiver 2018 et 10 autres pour la deuxième. Le générique de Fugueuse version France comprendra aussi les noms de Michaël Youn (le père de Fanny), Willy Cartier (Damien), Stanley Weber et Nathanaël Beausivoir.

