Hugo Dumas Chronique

Confusion, distanciation et consolation

La confusion règne, camarades téléphages. Et ça se comprend. Pourquoi, dans District 31, les policiers s’évitent comme s’ils sortaient du réacteur de Tchernobyl, alors que ça se bécote amoureusement dans 5e Rang (genre Réginald et Julie) et que ça s’étreint avec passion dans Une autre histoire ?