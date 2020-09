PHOTO ASSOCIATED PRESS/INVISION FOR THE TELEVISION ACADEMY

Pour une troisième année de suite, l’artiste montréalaise Elisabeth Williams a remporté un Emmy Award pour la meilleure direction artistique au gala des artisans présenté hier soir aux États-Unis.

André Duchesne

La Presse

Comme dans les deux cas précédents, c’est son travail sur le plateau de la série The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) qui a été récompensé. Son prix lui a été remis dans la catégorie Meilleure direction artistique pour une série télévisée contemporaine.

En février 2019, Mme Williams avait aussi été récompensée d’un prix au gala des directeurs artistiques (ADG Awards) pour son travail sur la (glaciale) scène d’ouverture de la deuxième saison de la série où l’on voyait 15 personnages sur une potence, à Fenway Park.

Dans les dernières années, elle a aussi travaillé sur les séries Fargo et Channel Zero. Selon le site spécialisé IMDB, Mme Williams a travaillé sur plusieurs productions québécoises plus tôt dans sa carrière, notamment sur la série Ces gars-là ainsi que les films Mars et Avril de Martin Villeneuve et Angle mort de Dominic James.