Georges St-Pierre et Chris Evans dans Captain America : The Winter Soldier, d’Anthony et Joe Russo

Avant le début de la pandémie, les studios Marvel ont annoncé un bon nombre de nouvelles séries destinées à la chaîne de diffusion en continu Disney+.

Pascal LeBlanc

La Presse

The Falcon and The Winter Soldier devait lancer le bal, en août. Or, le tournage a été interrompu pendant de longs mois.

Toutefois, Anthony Mackie, Sebastian Stan et les autres sont de retour au travail. Ceux-ci reprendront les rôles qu’ils ont incarnés pour la dernière fois dans Avengers : Endgame. Si l’on se fie à des photos relayées par le site Just Jared, un personnage qu’on n’avait pas vu depuis Captain American : The Winter Soldier, en 2014, sera aussi de retour.

En effet, le Québécois Georges St-Pierre devrait revenir dans la peau du vilain Georges Batroc. On ne peut pas dire que l’ancien champion de l’UFC nous avait particulièrement convaincu par son jeu d’acteur, mais son combat contre Cap était très impressionnant. Il n’y a pas encore de date pour le début de la diffusion de The Falcon and The Winter Soldier.