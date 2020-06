Retour des fictions québécoises à V en 2021

V s’apprêtait à l’annoncer : sa grille 2020-2021 devait marquer le retour en force des séries de fiction québécoises à son antenne, en plus de l’information. L’achat récent par Bell Média donne à la chaîne les moyens de ses ambitions. Or, la pandémie a réfréné ses ardeurs et l’a obligée à reporter à l’année prochaine le retour des fictions.