Big Bird et Oscar the Grouch en deuil de leur marionnettiste

(Hartford) Caroll Spinney, qui a si brillamment animé pendant près de 50 ans deux des plus célèbres marionnettes de la série pour enfants Sesame Street s’est éteint à l’âge de 85 ans, a annoncé la maison de production Sesame Workshop.

Associated Press

Le marionnettiste souffrait depuis un certain temps de dystonie, un trouble du mouvement neurologique qui provoque des contractions musculaires, a ajouté Sesame Workshop.

M. Spinney a été la voix de Big Bird, un sympathique oiseau format géant et d’Oscar the Grouch, un monstre grincheux, dès la création de ces personnages en 1969. Il n’a cessé d’interpréter presque exclusivement ces deux rôles pendant tout le reste de sa carrière, sur les ondes de PBS et de HBO.

Il avait pris sa retraite en 2018 à l’âge de 84 ans.

« Avant d’être engagé pour Sesame Street, je pensais que ce que je faisais n’était pas très important, avait-il déclaré à ce moment-là. Big Bird m’a aidé à trouver ma voie. »

Par l’entremise de ces deux personnages, Caroll Spinney a pu entreprendre des tournées internationales, écrire des livres, enregistrer des disques, jouer au cinéma et même visité la Maison-Blanche.

« Caroll était un génial artiste dont les idées généreuses sur le monde ont aidé à définir Sesame Street depuis le début de l’émission en 1969, et ce pendant cinq décennies. Il laissera tant à Sesame Workshop que dans le firmament culturel un héritage inépuisable », a souligné la maison de production.