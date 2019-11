Le mannequin et acteur taïwanais canadien Godfrey Gao est décédé après avoir été victime d’une crise cardiaque sur un plateau en Chine.

Associated Press

Godfrey Gao était en train de filmer une émission de téléréalité sportive dans la ville de Ningbo, dans l’est de la Chine, mercredi, au moment de son décès. Son agence, JetStar Entertainment, a confirmé sa mort sur sa page Facebook officielle.

Âgé de 35 ans, il était en train de tourner Chase Me, une série de variétés chinoise, et il se serait effondré pendant qu’il courait. Selon son agence, il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

Né à Taiwan, Godfrey Gao s’est d’abord fait connaître en devenant le premier mannequin masculin asiatique pour la marque de luxe Louis Vuitton. Il a joué dans plusieurs séries télévisées et films, notamment The Mortal Instruments : City of Bones (La cité des ténèbres : La coupe mortelle).

Son corps sera transporté mercredi à Taipei, la capitale taïwanaise.