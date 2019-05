Les prodiges se déplacent sur ICI Tou.tv

À la suite du succès de la première saison sur YouTube et Koze.tv, la deuxième saison des Prodiges, qui met en vedette Yannick de Martino et Julien Lacroix, sera en ligne sur ICI Tou.tv dès demain. Idée originale des deux humoristes, qui ont également participé à son écriture, la série humoristique les met dans la peau de deux artistes convaincus que le succès les guette à tout moment.

La Voix de l'Est

« Dans cette deuxième saison, Yannick et Julien profitent de leur présence à un talk-show populaire pour annoncer qu'ils sont en pleine production d'un film autobiographique. En réalité, ils n'ont toujours pas écrit une ligne... Plus le choix : ils doivent maintenant produire le meilleur film de tous les temps, en seulement trois mois », nous indique le communiqué. Les 10 épisodes verront défiler Anne-Élisabeth Bossé, Patrice Bélanger, Louise Richer, Éric Bruneau et Jonathan Roberge, entre autres. - Marie-Ève Lambert,