 Lutte contre l'exploitation sexuelle: Ludivine Reding, une porte-parole appropriée? 

Le rappeur Enima et la comédienne Ludivine Reding au festival Metro Metro

Audrey Ruel-Manseau

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau La force du personnage de Fanny dans Fugueuse et sa popularité auprès des jeunes filles a fait de son interprète une porte-parole de choix pour défendre la cause de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Le fait que Ludivine Reding est montée sur scène avec le rappeur controversé Enima, dimanche dernier, remet-il en question son implication bénévole pour la cause ? Les avis sont partagés.

« C'est toujours décevant de voir ce genre de nouvelles, surtout que depuis plusieurs années, on mène une offensive pour contrer l'exploitation sexuelle des femmes », se désole Pina Arcamone, directrice générale d'Enfants-Retour Québec, pour qui la comédienne de 22 ans est ambassadrice depuis février 2018. Regardez une vidéo de Ludivine Reding avec Enima (YouTube) Avec la popularité instantanée de Fugueuse, l'hiver dernier, l'organisme a vu en l'interprète principale de la série une porte-parole idéale du programme AIMER, qui vise à contrer l'exploitation sexuelle des jeunes. Rôle qu'elle assure depuis, bien qu'Enfants-Retour n'ait pas eu de contact direct avec la comédienne depuis 11 mois, en raison de « son horaire très chargé », explique-t-on. Or, les événements de dimanche soir pourraient porter ombrage à cette collaboration. « On a une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine, et j'imagine que cette question sera soulevée et que le C.A. décidera de la suite des choses. » - Pina Arcamone, directrice générale d'Enfants-Retour Québec Mme Arcamone perçoit en l'événement de dimanche un « manque de jugement ». « Il est évident que des questions seront posées. Surtout quand on représente un programme, il doit y avoir de la cohérence. Elle est ambassadrice non seulement du Réseau Enfants-Retour, mais du programme pour contrer l'exploitation sexuelle », souligne Pina Arcamone. « Victime de sa notoriété » Au Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), avec qui Ludivine Reding collabore occasionnellement, on refuse de lui jeter la pierre. « Je pense qu'elle est beaucoup plus victime de sa notoriété dans tout ça que de tout le reste. Ça demeure une excellente porte-parole, [...] elle se rend disponible, et justement, ça se peut qu'elle en soit victime », avance Ghislain Allard, porte-parole du SPAL, convaincu que la jeune femme ne connaissait pas le passé de l'artiste de street rap, sans quoi « elle ne serait pas montée sur scène à ses côtés », croit-il.

Agrandir Ludivine Reding, lors de sa nuit de patrouille avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil, au début d'avril PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK