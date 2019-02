Passe-Partout, du réchauffé pour nos jeunes?

Peut-on faire une énième génération de poussinots et de poussinettes en 2019? Les experts sont unanimes: aujourd'hui, on sert de moins en moins de choses aux jeunes, ce sont plutôt eux qui se servent.

Génération branchée

Le saviez-vous? Pas moins de 42 % des enfants de 0 à 4 ans au Canada ont accès à leur propre téléphone intelligent. C'est l'une des conclusions surprenantes auxquelles sont arrivés les chercheurs d'HabiloMédias, qui ont mené une enquête auprès de 825 parents d'enfants de 15 ans et moins au Canada l'an dernier. «On était vraiment étonnés», confirme Thierry Plante, spécialiste en éducation aux médias. Dans Le bien-être numérique des familles canadiennes, étude rendue publique à l'automne, on apprend qu'en moyenne, 53 % des jeunes de moins de 15 ans ont un téléphone intelligent, 42 % des plus petits et 73 % des plus vieux. De ce nombre, un enfant sur quatre passe jusqu'à deux heures, chaque soir de la semaine, à faire «autre chose que [ses] travaux scolaires, y compris 29 % des enfants de 4 ans et moins».

Génération YouTube

Ceci explique-t-il cela ? Toujours est-il que quand on sonde les parents pour connaître la consommation numérique de leurs enfants, YouTube (à 40 %) arrive au coude à coude avec la télévision (41 %). Et plus ils vieillissent, plus YouTube, Netflix, Illico et les autres plateformes d'abonnement prennent de la place dans l'univers du divertissement des jeunes. Un divertissement qui se fait par ailleurs généralement en «solitaire», précise aussi le Portrait numérique des foyers québécois, réalisé cette fois par le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, en 2018.

La fin de la télé?

L'an dernier, le magazine Fortune, dans un article portant sur la croissance du contenu pour enfants sur Netflix, a d'ailleurs affirmé que «les enfants [...] sont en train de tuer la télévision câblée». Pourquoi? Parce qu'ils consomment du contenu sur leur téléphone, une tablette ou un ordinateur, et de moins en moins de contenu télévisé. Il faut dire que toutes les enquêtes démontrent qu'on assiste effectivement à un désabonnement progressif, quoique constant, des services de télévision (par câble ou satellite). D'après le rapport de l'Angus Reid Institute réalisé en octobre dernier, le pourcentage de foyers canadiens qui détiennent un abonnement à un service de télévision est passé de 88 % en 2012 à 71 % l'an dernier. Parallèlement, les Netflix et Illico de ce monde jouissent d'une popularité croissante, tout particulièrement dans les foyers où se trouvent des enfants.