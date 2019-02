À découvrir sur vos écrans

Chantal Guy

La Presse La Presse Suivre @ChantalGuy Des suggestions de séries, films et émissions provenant de toutes les plateformes

Sur Netflix Paris est une fête - film On est très, très curieux de voir ce film, qui est l'aboutissement d'un projet fou d'une jeune réalisatrice inconnue, Elisabeth Vogler, et d'un scénariste, Paul Saïsset - une aventure qui a passionné les médias français. Pendant trois ans, Vogler a tourné dans Paris (entre 2014 et 2017) avec une petite équipe, improvisant des scènes au milieu d'évènements publics, alors que la ville était de plus en plus sous tension en raison des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Mais c'est une histoire d'amour qui est le fil conducteur du film (entre Noémie Schmidt et Grégoire Isvarine), où l'on brouille la frontière entre la fiction et la réalité en saisissant sur le vif l'atmosphère de cette période. C'est lorsque les créateurs ont lancé une campagne Kickstarter pour financer la postproduction du film que les choses ont déboulé, attirant l'attention du géant Netflix qui lance mondialement Paris est à nous sur sa plateforme. Demain sur Netflix Sur onf.ca

Agrandir Ma guerre Photo tirée d'une vidéo

Ma guerre - documentaire On parle beaucoup plus des jeunes radicalisés qui sont allés rejoindre l'état islamique que de ceux qui ont décidé de le combattre. Dans ce documentaire de Julien Fréchette, on suit quatre personnes qui ont décidé d'aller aider les forces kurdes en Irak et en Syrie: Wali de Québec, Hanna de Vancouver, Rebaz des États-Unis et Thierry de la France. Qui sont-ils et quelles sont leurs motivations? C'est le sujet de ce film qui sera présenté simultanément aux Rendez-vous du cinéma québécois et en ligne sur le site de l'Office national du film (ONF) le mercredi 27 février. Cette projection sera suivie d'une séance de questions avec le réalisateur qui sera retransmise en Facebook Live. Le film sera aussi offert en ligne après cette présentation. Le 27 février à 20 h Sur Ici Tou.tv extra

Agrandir Sarah-Jeanne Labrosse anime la série Passion poussière. Photo fournie par ICI Radio-Canada

Passion poussière - série de service La comédienne Sarah-Jeanne Labrosse est vraiment une passionnée des rénovations, comme elle nous le démontre dans cette série de cinq épisodes de 20 minutes par semaine. Son défi? Transformer la rallonge mal isolée de sa maison qui lui coûte une fortune en chauffage. Sympathique, accessible et vraiment intéressée par son sujet, Sarah-Jeanne Labrosse devrait plaire aux fans de rénos. Sur Itunes

Agrandir Maria by Callas Photo tirée d'une vidéo

Maria by Callas - documentaire En vente et en location sur iTunes, le documentaire Maria by Callas de Tom Volf, qui revient sur la carrière de l'immense diva au moyen d'images d'archives, de lettres, et d'extraits d'entrevues. À noter que la narration en français est faite par la comédienne Fanny Ardant. Sortie blu-ray/location

Agrandir Bohemian Rhapsody Photo tirée d'une vidéo