Un acteur aurait mis en scène une agression raciste et homophobe

Un porte-parole de la police, Anthony Guglielmi, a indiqué dimanche que les avocats de Smollett avaient été avisés de l'intérêt porté par la police envers leur client. Il a refusé de commenter l'hypothèse soulevée par certains médias voulant que les policiers crussent que l'agression était une mise en scène ou qu'un grand jury sera rassemblé pour entendre des preuves.

La veille, M. Guglielmi avait indiqué que les enquêteurs avaient modifié leur approche après avoir interrogé deux frères au sujet de l'agression et les ont libérés sans porter d'accusation contre eux.

Une porte-parole du cabinet d'avocats représentant Smollett ne pouvait pas dire si celui-ci avait accepté de répondre aux questions des policiers.

Samedi, les avocats avaient raconté que le comédien se sentait «victimisé» par les reportages affirmant qu'il avait joué un rôle dans les événements. Ils ont ajouté que leur client continuera de coopérer avec la police.

Vendredi, deux hommes présentés par la police comme des «personnes d'intérêt» relativement à l'agression de l'acteur de 36 ans étaient considérés comme des suspects et avaient été arrêtés.

Jussie Smollett, qui est noir et ouvertement homosexuel, avait raconté en entrevue à ABC News que les hommes arrêtés par la police mercredi étaient ceux qui lui avaient lancé des insultes racistes et homophobes, qui l'avaient battu et qui l'avaient aspergé d'une substance chimique indéterminée, avant de lui enrouler une corde autour du cou et de partir en courant.