Leçons de vie en condensé à Tout le monde en parle

Richard Therrien

Le Soleil Le Soleil Suivre @zaptele

Notre santé et le sort de nos aînés ont été au centre des discussions de Tout le monde en parle, hier soir. Une sorte d'école de la vie en condensé, servie par des interlocuteurs convaincus et convaincants, à commencer par Gregory Charles, dont le discours pertinent et posé suscitait l'écoute et l'empathie.