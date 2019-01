Nouveau record pour District 31

L'intérêt pour District 31 a atteint un nouveau sommet mardi soir, puisque la série de Luc Dionne a été regardée par 1 564 000 téléspectateurs sur ICI Radio-Canada Télé. C'est plus que le précédent record de jeudi dernier, qui était de 1 475 000.

Il faut dire que l'auteur dénoue (peut-être!) cette semaine une des intrigues les plus importantes, impliquant l'infâme Yanick Dubeau (Patrice Godin) et les disparitions de Charlène Baribeau (Sophie Desmarais) et d'Amélie Bérubé (Charlotte Legault).

