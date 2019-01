Costumes: un nouveau prix pour les créateurs canadiens

Le créateur des costumes de The Shape of Water, nommé aux Oscars l'an dernier, et la conceptrice des vêtements de la série Schitt's Creek, diffusée à CBC, figurent parmi les finalistes pour de nouveaux prix célébrant les meilleurs costumes de la télévision et du cinéma créés au Canada.

Parmi les finalistes pour les tout premiers prix de la Canadian Alliance of Film & Television Costume Arts & Design, on compte Luis Sequeira pour son travail dans The Shape of Water. Il est finaliste dans la catégorie des films d'époque contre les concepteurs des costumes de Maudie, Indian Horse et Final Vision.

Luis Sequeira est également nommé dans la catégorie cinéma contemporain pour son travail dans The Christmas Chronicles de Netflix, qui affronte To All the Boys I've Loved Before et Hold The Dark - eux aussi diffusés sur Netflix - et Harry and Meghan: A Royal Romance, de la chaîne Lifetime.

De son côté, Debra Hanson de Schitt's Creek est finaliste pour avoir créé les costumes d'une famille autrefois très riche, dont les vêtements griffés sont les seuls témoins restants de leur vie ancienne vie dans le luxe.

Elle est finaliste dans la catégorie meilleure télévision contemporaine en compagnie de Michael Ground de Bad Blood (Citytv), Rebekka Sorensen-Kjelstrup de Riverdale (Netflix) et Lorraine Carson pour son travail dans The Exorcist (Netflix) et Siren (ABC Spark).

Les prix seront remis le 10 février au musée Aga Khan de Toronto.

L'objectif de la remise de prix est de rendre hommage aux citoyens canadiens et aux résidents permanents qui ont travaillé dans des productions au Canada et sur des costumes principalement fabriqués au pays. Pour les coproductions, les organisateurs expliquent qu'au moins la moitié de la création et de la confection des costumes doit se faire au Canada.