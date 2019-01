Télé: les documentaires à ne pas manquer

Dévisagés - Canal vie, dès le 7 janvier

Cette nouvelle série documentaire met en lumière la vie d'adultes et d'enfants ayant traversé des drames qui les ont laissés défigurés, y compris l'histoire très médiatisée de Tanya St-Arnauld, aspergée d'un produit corrosif par son ex-copain.

Notre planète - Netflix, 5 avril

L'environnement est le sujet de l'heure! Après la diffusion de One Strange Rock en mars 2018, Netflix présente les trésors fragiles de la planète en huit épisodes. Réalisé sur quatre ans, le projet a nécessité 3500 jours de tournage dans 50 pays.

I speak français - Télé-Québec, 20 mars

Animatrice, réalisatrice, productrice et conceptrice de documentaires aussi pertinents que percutants depuis des années, Karina Marceau revient à la charge en s'intéressant aux Québécois de 18 à 24 ans. Elle a vérifié s'ils tournent réellement le dos au français, alors qu'ils semblent affectionner de plus en plus l'anglais.

Qui est Dieu? - Club Illico, février

Version française du documentaire The Story of God, produit par National Geographic, la série présentée par l'acteur Morgan Freeman aborde diverses facettes du divin et de la place qu'il occupe dans les rituels à travers le monde.

Incursion en Corée du Nord - Club Illico, février

Rares sont les étrangers qui sont admis en Corée du Nord, d'autant plus s'ils s'affichent ouvertement en tant que journalistes. Qu'à cela ne tienne, National Geographic propose une rare incursion dans le pays de la dynastie Kim. Tout au long de la série documentaire de quatre épisodes, qui a nécessité une année de production, on explore les rouages du pays communiste, le pouvoir exercé par une famille et la relation inusitée unissant père, fils et petit-fils. Voilà l'occasion de comprendre un peu mieux les comportements et les décisions parfois surréalistes d'une famille qui continue de façonner l'histoire géopolitique du monde.