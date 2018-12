TLMEP: un Bye bye avec Dodo

Elle a beau avoir dit au moins 100 fois que ce serait son dernier, Dominique Michel sera bel et bien du Bye bye 2018, pour une courte apparition, à l'occasion du 50e anniversaire de cette revue humoristique de l'année. Hier, Simon-Olivier Fecteau a profité de la présence de toute son équipe d'acteurs à Tout le monde en parle pour annoncer la bonne nouvelle, en plus de révéler que Marc Labrèche, Véronique Cloutier, Louis Morissette, Michel Côté, Marc Messier, Pauline Martin, Yves Jacques et René Simard, qui ont tous participé au Bye bye au fil des années, seraient aussi de la partie le 31 décembre.

Claude Legault, qui participe à son premier Bye bye, avoue avoir eu peur en s'embarquant dans ce projet. « J'espère qu'ils ne penseront pas qu'ils se sont trompés », s'est-il demandé durant la lecture des textes. Il est conscient qu'il sera forcément comparé à Marc Labrèche, à qui il succède, et qui fera seulement une apparition cette année. «Ben t'es formidable», s'est empressée de dire Anne Dorval à son collègue Claude. On a revu des images du Bye bye 1988, le premier de Patrice L'Ecuyer, qui y jouait un policier haïtien avec un accent créole exagéré, en plus de Dodo en Asiatique et de Pauline Martin en Arabe, un sketch impossible aujourd'hui. Doit-on absolument aimer la personne qu'on imite? «Si ça a l'air d'un règlement de comptes, ce n'est plus drôle», croit Patrice L'Ecuyer. Le Bye bye est un peu notre Super Bowl de la publicité; le public pourra cette année voter pour sa pub préférée sur le site du Bye bye de Radio-Canada.

