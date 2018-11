Fructueuse nostalgie à la télé

Dollaraclip

Dans nos coeurs, c'est l'émission qui a lancé la vague des émissions nostalgiques au Québec en 2003. Animée par Louis-José Houde, tout sourire, Dollaraclip présentait de «vieux clips poches» tirés des archives de MusiquePlus. Suite logique, l'humoriste a animé Ici Louis-José Houde, où il revisitait avec humour le patrimoine télévisuel québécois radio-canadien.

Les enfants de la télé

En ondes depuis 2010, l'émission Les enfants de la télé suit les pas d'Ici Louis-José Houde, bien qu'il s'agisse d'un concept français. D'abord animée par Véronique Cloutier avec Antoine Bertand, puis par André Robitaille avec Édith Cochrane, l'émission reçoit des personnalités publiques qui doivent, en toute humilité, revoir des bons et moins coups télévisuels de leur passé.

Miniséries par décennie sur CNN

Produites par Tom Hanks et Gary Goetzman sur les ondes de CNN, ces cinq miniséries s'intéressent à chacune des décennies de 1960 à 2010. On y raconte autant l'influence des Beatles, l'époque du Watergate que l'arrivée de l'iPhone. À voir.

Les pays d'en haut

Il y a 10 ans, qui aurait cru que Séraphin et Donalda seraient de retour au grand écran? En ondes depuis 2016, Les pays d'en haut, très populaire et primée, présente une version contemporaine et renouvelée du classique télévisuel québécois, notamment inspirée du genre western.

Will & Grace

De 1998 à 2006, la comédie de situation américaine Will & Grace a connu un succès monstre, si bien que l'émission est de retour en ondes depuis l'an dernier. La base du scénario? L'amitié entre un avocat gai et une décoratrice intérieure. Aux États-Unis, les chroniqueurs télé parlent actuellement de «folie du remake».

Cette année-là

Nouveauté de l'automne sur les ondes de Télé-Québec, l'émission animée par Marc Labrèche Cette année-là réunit les chroniqueurs Fred Savard, Émilie Perreault et Simon Boulerice avec un invité. À chaque émission, on revisite une année culturelle du passé en faisant des liens avec la scène d'aujourd'hui.

Passe-Partout

En tournage depuis septembre, la nouvelle version de l'émission jeunesse québécoise culte Passe-Partout sera en ondes en 2019. Pourquoi Télé-Québec ressuscite-t-elle Passe-Partout? Parce que l'émission et ses comptines ont marqué l'imaginaire québécois et car des parents voudront le regarder avec leurs enfants.

Charmed

Parmi les nombreux «reboots», soit la relance de séries télévisées américaines en ondes, il y a celui de Charmed, qui mettait en vedette Shannen Doherty, Alyssa Milano et Holly Marie Combs, de 1998 à 2006. On y suivait les tribulations de trois soeurs dotées de pouvoirs magiques. En 2018, elles sont incarnées par des actrices d'origines latino-américaine, autochtone et afro-américaine.

Ciné-Cadeau

Si une tradition télévisuelle québécoise annuelle carbure à la nostalgie, c'est bien Ciné-Cadeau, qui présente les mêmes films pendant la période de Noël depuis 35 ans, dont Astérix et Cléopâtre et Les Dalton en cavale. Mais cette année, il y aura des nouveautés au programme (Gnoméo et Juliette, Rango).

Sabrina, The Teenage Witch

Autre classique télévisuel jeunesse américain des années 90 qui renaît de ses cendres sur Netflix: Sabrina, l'apprentie sorcière (Sabrina, The Teenage Witch). Quinze ans plus tard, Kiernan Shipka reprend le rôle de Melissa Joan Hart dans un univers plus sombre que l'original. Comme ceux de Riverdale, le personnage provient des bandes dessinées d'Archie.