Baisse de l'écoute pour House of Cards

La dernière saison de House of Cards, avec Claire Underwood (Robin Wright) en présidente des États-Unis, a connu une baisse de son audience sur Netflix depuis sa sortie, selon un sondage Nielsen publié par Variety.

Pour les sept premiers jours sur Netflix, le premier épisode de la sixième saison a attiré en moyenne 2,9 millions de téléspectateurs, comparativement à 4,4 millions pour le premier épisode de la cinquième saison.

L'ensemble de l'audience a baissé de 1,9 million par rapport à la saison passée. En revanche, pour cette dernière année, House of Cards est allée chercher plus de femmes. Elles représentent 54 % de l'auditoire, contrairement à 44 % en 2017.

À noter aussi que la série a perdu des téléspectateurs de 35 ans et moins au profit des 50 ans et plus. - Chantal Guy