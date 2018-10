Une version chinoise de Broadchurch en préparation

Alors que la Chine applique des quotas très stricts sur les programmes audiovisuels d'origine étrangère, Endemol Shine a indiqué que la version en mandarin de Broadchurch sera adaptée afin de correspondre aux règles locales.

Diffusée sur la chaîne anglaise ITV et tournée sur la côte du Dorset, Broadchurch met en scène le duo d'inspecteurs Alec Hardy (David Tennant connu pour son rôle dans Doctor Who) et Ellie Miller (Olivia Colman) qui enquêtent sur le meurtre d'un enfant.

La série a notamment été adaptée aux États-Unis (Gracepoint) pour Fox et en France (Malaterra) pour France 2.