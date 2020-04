Quand Montréal perd ses festivals

Montréal est une ville de festivals. On ne l’écrit pas pour la rime, mais parce que ces dernières décennies, l’identité de la ville – et un peu celle de ses citoyens – s’est construite autour des grands évènements culturels comme le Festival international de jazz de Montréal, Osheaga et Juste pour rire. Avec leur annulation, Montréal perd-il une partie de son ADN ?