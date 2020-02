Le danseur Guillaume Côté sera artiste invité au New York City Ballet, le temps de deux représentations du Lac des cygnes.

Guillaume Côté sur scène avec le New York City Ballet

C’est probablement le danseur canadien le plus en vue actuellement sur la scène internationale.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Après avoir réussi l’exploit de devenir le premier danseur québécois invité à danser avec le Ballet du Bolchoï, en Russie, Guillaume Côté montera sur scène les 14 et 16 février avec le New York City Ballet (NYCB), la plus importante troupe de danse classique en Amérique du Nord.

Il y interprétera le rôle du prince Siegfried dans le Lac des cygnes, aux côtés de Sara Mearns, danseuse principale de la compagnie new-yorkaise, dans le rôle d’Odette/Odile. M. Côté remplace le danseur principal du NYCB, Tyler Angle, blessé.

Danseur principal et chorégraphe associé du Ballet national du Canada et directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS), Guillaume Côté ajoute donc une compagnie prestigieuse à sa liste, lui qui a dansé comme artiste invité pour le Royal Ballet, l’American Ballet Theatre et le Stuttgart Ballet, entre autres.

Au printemps, le public québécois pourra voir sa toute première création, Crypto – présentée en première au FASS l’été dernier – dans plusieurs villes du Québec, dont à Montréal, du 1er au 4 avril, dans le cadre de la programmation de Danse Danse.