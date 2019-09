PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

C’est la deuxième fois que la troupe danse une chorégraphie d’Edward Clug ; en 2017, Les Grands Ballets avaient repris Stabat Mater, d’abord créé pour le Ballet de Munich en 2013, et qui sera à nouveau présenté en programme double avec Carmina Burana. L’homme voit d’ailleurs des similitudes entre les deux pièces : « Ce sont des commandes, et je dois dire qu’à l’origine, aucune de ces pièces ne m’attirait instinctivement, je n’avais pas l’impression qu’elles me stimuleraient en tant que chorégraphe. » Et pourtant.