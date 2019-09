imaginationreality : entre rêve et réalité

Avec sa nouvelle création, intitulée imaginationreality, la chorégraphe montréalaise Katie Ward s'intéresse à la frontière malléable entre imagination et réalité, alors que l'une et l'autre s'influencent, et sont modulées selon les perceptions de chacun.

Fragments du réel sont conviés sur scène dans un environnement onirique, que le spectateur est invité à reconstituer, ou même à réinventer, selon sa perception du monde.

Une nouvelle création fort intrigante.



À La Chapelle, les 16, 17 et 20 septembre.





Consultez l'horaire des représentations : https://lachapelle.org/fr/programmation/imaginationreality