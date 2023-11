Comédie musicale Une Montréalaise parmi les six reines de Toronto

Six femmes rockent sur les planches du Royal Alexandra Theatre ces jours-ci à Toronto, dans Six The Musical, une production qui a fait le tour du monde, de Londres à New York en passant par Sydney. La Montréalaise Maggie Lacasse est de la distribution canadienne de cette relecture pop, éclatée et non moins féministe du tragique destin des six femmes d’Henri VIII. Et elle n’est pas peu fière de l’être. Entrevue.