Ce ne sont pas un, mais deux spectacles qui seront organisés à Montréal dans l’espace de quelques jours pour appuyer les victimes du terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc, le 8 septembre dernier.

D’abord, Rachid Badouri a lancé un appel à ses amis humoristes afin de présenter la sixième édition de Nous pour vous, qui servira à amasser des dons pour la Croix rouge canadienne. « Dans ces moments de grandes tragédies de désastres naturels, on se sent souvent très impuissant à des milliers de kilomètres de distance, a écrit Rachid Badouri dans un communiqué. Depuis le terrible séisme du 8 septembre dernier, mon cœur saigne pour le Maroc ! » Créé pour la première fois en 2017, le spectacle Nous pour vous a pour but d’aider les gens touchés par différentes crises humanitaires. Créé d’abord pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Québec, le spectacle a depuis vu plus d’une vingtaine d’humoristes se joindre à Rachid Badouri afin d’amasser un peu plus de 200 000 $ pour les gens dans le besoin.

Cette fois, ce sont Laurent Paquin, Christine Morency, Eddy King, Anas Assouna, Neev Bensimon, Oussama Farès et Douaa Kachache qui ont répondu sans hésiter à l’initiative de l’humoriste d’origine marocaine. Tout ce beau monde sera sur la scène de l’Olympia le 9 octobre.

Trois jours plus tard, ce sera au tour des artistes MB, Loud, La Zarra, Lost, White-B, Rowjay, Souldia, Ya Cetidon, Capt. Gaza, Mikalya et 4Say de fouler les planches de la salle de la rue Sainte-Catherine Est. Cette soirée musicale sera organisée en collaboration avec Pollen Records. « Ayant vécu le tremblement de terre au Maroc le 8 septembre dernier, j’ai pu constater les dégâts et assister au grand élan de solidarité sans précédent des Marocains, a indiqué de son côté Charaf Bouregaa, directeur et associé chez Pollen Records. Je voulais aussi venir en aide au peuple marocain, et nous sommes très heureux que les artistes d’ici aient tous accepté sans hésiter de performer pour aider le Maroc à se relever ! »

Tous les billets seront vendus à partir de minuit le 20 septembre au coût de 45 $. Des T-shirts seront aussi à vendre au coût de 35 $.