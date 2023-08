En raison de la météo incertaine attendue ce mercredi soir à Québec, l’organisation de la SuperFrancoFête a décidé de reporter à jeudi le Grand spectacle qui devait donner le coup d’envoi à l’évènement à l’Agora de Québec.

La vingtaine d’artistes des quatre coins de la Francophonie attendus sur scène seront tous au poste ce jeudi, tous les détenteurs de billets ont été de leur côté avisés par courriel. On pourra donc voir comme prévu les Diane Dufresne, Khaled, Axelle Red, Emilie-Claire Barlow, Ycare, Claudio Capéo, Sarahmée, Pierre de Maere, Marie-Josée Lord, Radio Radio, Bilal Hassani, Le Flofranco ainsi que plusieurs autres. La soirée est animée par Roch Voisine, Cœur de pirate, Gims et Mentissa.

C’est la sécurité et le confort des festivaliers, artistes, artisans et partenaires de la production qui sont au cœur de la décision de SISMYK, la division musicale de ComediHa !, promoteur de la SuperFrancoFête.

Vendredi, c’est le rappeur congolais Gims qui sera en spectacle à l’Agora du Port de Québec ; avec plus de 5 millions d’albums vendus en carrière, 10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 6 milliards de visionnements sur YouTube, c’est l’un des artistes francophones les plus prolifiques de sa génération. Le spectacle de clôture sera quant à lui consacré aux 30 ans de l’album D’eux, de Céline Dion, un hommage auquel prendront notamment part Isabelle Boulay, Corneille, Roch Voisine, Véronic DiCaire, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Camille Lelouche, Amir, Christophe Willem, Élodie Frégé, Anggun, et Axelle Red.