Chanter la vie comme Fugain

Michel Fugain a entrepris à la fin d’avril une tournée québécoise de 15 spectacles en 4 semaines. Nous avons suivi dans les coulisses l’énergique et généreux chanteur qui aura 81 ans dans deux jours, et qui après 60 ans de carrière a toujours autant d’appétit pour la vie et la scène.