L’évènement pour le dévoilement du nouveau site du festival Metro Metro, prévu mardi, a été annulé pour des raisons de sécurité, alors que des attaques ont été perpétrées ces dernières semaines contre des bâtiments liés à l’entrepreneur Olivier Primeau.

La matinée de mardi devait être un moment de célébrations, à l’occasion du dévoilement du site évènementiel du Parc olympique repensé pour les festivals Metro Metro et Fuego Fuego. La rencontre était prévue au pied de la tour olympique en matinée. Des artistes locaux à l’affiche des festivals devaient assister à la conférence de presse, en plus de l’entrepreneur Olivier Primeau et de membres de l’équipe du Groupe Midway, l’entreprise fondée par l’entrepreneur, qui organise les deux festivals.

Tous, ainsi que les membres des médias, ont été informés qu’il n’y aurait finalement pas de dévoilement. Les annonces pour les nouveautés des festivals seront tout de même faites mardi, mais par voie de communiqué.

Les récents évènements, des attaques semblant viser l’entrepreneur Olivier Primeau, forcent l’organisation à réduire au minimum les évènements publics de l’entrepreneur en attendant que l’enquête des policiers permette d’y voir plus clair. Olivier Primeau ne souhaite pas s’exprimer auprès des médias. La tenue du festival Metro Metro, du 19 au 21 mai, n’est pas remise en question pour l’instant. Des améliorations par rapport à la sécurité seront d’ailleurs annoncées mardi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’entrepreneur Olivier Primeau

Trois actes criminels ont été perpétrés contre des bâtiments liés à Olivier Primeau en moins d’une semaine. Le condo qu’il loue à Laval a été la cible de tirs d’arme à feu. Quatre jours plus tard, la semaine dernière, la pizzeria Slice Gang, cofondée par Primeau, a été vandalisée, ses fenêtres brisées à plusieurs endroits. Le lendemain, le même restaurant de Sainte-Thérèse a été visé par un incendie criminel. Un homme, pris sur le fait par la police et arrêté sur place, avait tenté de lancer un cocktail Molotov dans l’établissement.

S’il affirmait après l’attaque contre son condo qu’il n’était pas la personne visée, l’entrepreneur a finalement écrit sur ses réseaux qu’il ne « pouvait pas exclure la possibilité [qu’il soit] la cible d’attaques ». Il a également confirmé que « personne ne connaît la raison de ces attaques », dans ce message publié au lendemain du premier acte de vandalisme contre sa pizzeria. « Par mesure de sécurité, pour ma famille et moi-même, je choisis de prendre un peu de recul et serai donc moins présent publiquement dans les prochaines semaines. »