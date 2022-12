Six spectacles pour le Nouvel An

Où célébrer en dehors des chaumières pour conclure 2022 ou accueillir 2023 en musique ? Suivez-nous !

Bran Van 3000

La légendaire troupe de James Di Salvio s’est rassemblée cette année le temps de quelques concerts. C’est tout un évènement, donc, que Bran Van 3000 fasse partie de la programmation du festival Noël dans le parc, qui plus est pour le spectacle de clôture samedi au parc Émilie-Gamelin, à Montréal. Beaucoup de groove et de joie sont à prévoir lors de cette soirée (gratuite) qui se poursuivra après minuit avec le groupe trad Mélisande.

Josée Lapointe, La Presse

Mononc’ Serge

PHOTO DAVID LEBLANC, FOURNIE PAR LE GROUPE Mononc’ Serge et les Crosmonautes

On peut toujours compter sur Mononc’ Serge pour rompre avec la tradition. À mille lieues des valses viennoises et des rigodons, il présentera son « astrorock » vendredi aux Foufounes électriques dans le cadre de sa tournée Les fêtes dans l’espace. Avec son groupe les Crosmonautes, Mononc’ Serge chantera autant ses vieux succès que des pièces de son plus récent album, L’an 8000, et ce sera aussi bruyant et irrévérencieux qu’on l’aime. En première partie : le groupe métal techno-futuriste MR.82

Josée Lapointe, La Presse

Rita Baga

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE La drag queen Rita Baga

La plus célèbre des drags, Rita Baga, a concocté un spectacle du Nouvel An unique, qui sera présenté samedi à L’Étoile DIX30. Elle sera pour l’occasion entourée d’invités spéciaux : Sasha Baga et Petula Claque, de l’émission La drague en moi, ainsi que la gagnante de la troisième saison de Canada’s Drag Race, Gisèle Lullaby, en plus du chanteur Maxime Landry et son band. C’est certain, la grande Rita donnera le party le plus drôle, scintillant et extravagant en ville.

Josée Lapointe, La Presse

Toboggan à Québec

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Vallières

Les festivités extérieures prévues dans le Vieux-Port de Montréal ont peut-être été annulées, mais pas celles de Québec. Dans le cadre de l’évènement Toboggan, un village hivernal a été installé aux abords du parlement, et plusieurs spectacles y seront présentés. Vendredi, deux vedettes de la musique électro québécoise, Marie Davidson et CRi, feront danser les foules. Puis samedi, le groupe trad Les grands hurleurs ouvrira la soirée, suivi de Vincent Vallières, puis les DJ internationaux Murda Beatz et Regard entraîneront le public jusqu’aux 12 coups de minuit.

Josée Lapointe, La Presse

Hommage à Vienne

PHOTO CHRIS LEE, FOURNIE PAR ATTILA GLATZ CONCERT PRODUCTIONS INC. Le spectacle Hommage à Vienne allie ballet et musique.

Le spectacle Hommage à Vienne sera de retour à Montréal et à Québec les 1er et 2 janvier pour célébrer tout en élégance l’arrivée de la nouvelle année. Les airs de Johann Strauss et de ses contemporains seront joués par l’Orchestre Strauss de chaque ville, sous la direction du chef Christoph Campestrini. La soprano Peggy Steiner et le ténor Michael Heim viendront interpréter des arias et des duos tirés d’opérettes comiques, et pour ajouter au décorum, les danseurs de l’Europaballett s’élanceront dans de grandes valses tournoyantes.

Josée Lapointe, La Presse

La veillée de l’avant-veille

PHOTO ANNIE DIOTTE, FOURNIE PAR LE VENT DU NORD Le Vent du Nord

Le rendez-vous musical de fin d’année La veillée de l’avant-veille revient vendredi. Le Vent du Nord et le violoneux Dâvi Simard sont en tête d’affiche du concert festif auquel participeront aussi Biz, Stéphane Archambault (Mes aïeux), Grüv’n Brass, un quintette de musiciennes « de danse » et la « câlleuse » Yaëlle Azoulay. Il s’agit de la 25e Veillée de l’avant-veille, qui, après une pause pandémique forcée, revient en passant du Club Soda au MTelus.

Alexandre Vigneault, La Presse