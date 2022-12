Le spectacle Pas perdus, dernier volet des documentaires scéniques réalisés par Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, a remporté le prix de la critique pour la saison 2021-2022.

Le spectacle qui faisait suite à Vrais mondes (2014) et Pôles Sud (2016) donnait la parole à huit hommes et femmes d’âges et d’origines différentes. L’Association québécoise des critiques de théâtre parle d’une « création exceptionnelle », qui a su « conjuguer des portraits d’individus d’une délicatesse achevée à celui d’une communauté qui en ressort auréolée d’une aura d’ouverture et de solidarité inspirante ».

Je suis un produit, de Simon Boudreault a remporté le prix du meilleur texte original. Le jury y décrit un texte « d’une causticité délectable abordant des thèmes d’une actualité criante, liés au sein d’une trame riche où ceux-ci se croisaient et se nourrissaient. Le sujet de la diversité culturelle, en particulier, y était traité sous un angle inusité ».

Les autres gagnants sont : Angela Konrad pour sa mise en scène de Vernon Subutex ; Pierre-Étiene Locas pour sa conception du décor de La métamorphose, de Claude Poissant, d’après Franz Kafka ; Julie Le Breton pour son rôle dans Les dix commandements de Dorothy Dix, de Stéphanie Jasmin, dans une mise en scène de Denis Marleau ; et Roger La Rue pour son rôle dans Rita au désert, écrit et mis en scène par Isabelle Leblanc.

Bois a remporté le prix du meilleur spectacle jeune public. Le texte écrit et mis en scène par Csaba Raduly et Pavla Mano, a été produit par le Puzzle Théâtre.